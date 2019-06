​Ingegnere veneziano accerchiato e pestato a Padova al grido di «Fascista»

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA/MIRANO - Gli sguardi di sfida, il pestaggio e la fuga. È durato tutto pochi minuti.è statoMentre volavano calci e pugni, gli aggressori urlavano «!». È successo venerdì notte alle due ain via Portello, davanti a molti giovani che avevano passato la serata tra i locali della zona universitaria e i chioschi dei Navigli. La polizia indaga per capire se si tratti di un atto premeditato e se dietro ci sia una motivazione di stampo politico. I cinque aggressori sono stati identificati: uno dei due picchiatori è già noto alle forze dell'ordine per la militanza antagonista con il centro popolare occupato Gramigna.