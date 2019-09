Permessi di soggiorno falsi: 422 stranieri irregolari vanno espulsi

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - La Procura ha trasmesso in Questura il nominativo di 422 stranieri in possesso di un permesso di soggiorno falso. Si tratta di cittadini cinesi, marocchini, tunisini, nigeriani e albanesi che devono essere trovati, identificati ed espulsi dall’Italia. Molti di loro si trovano in paesi dell’Unione europea. L’ultima lista aggiornata è stata spedita l’altro giorno, e riguarda 142 cittadini nigeriani.