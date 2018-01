di Gabriele Pipia

PADOVA - Si va daidei dipendenti degli enti locali aieuro incassati dai medici che lavoravano nel sistema sanitario nazionale. Le somme sono lorde e naturalmente si tratta di una media, ma i numeri parlano chiaro e consentono di fotografare la realtà provinciale. Stiamo parlando delle. In tutta la provincia di Padova sono 40.290 e in media gli ex dipendenti pubblici incassano ogni mese 1.893 euro lordi. Una cifra decisamente superiore rispetto a 898 euro, importo medio mensile delle pensioni relative ai settori privati. I dati sono quelli dell’osservatorio statistico nazionale dell’Inps. Confrontando le pensioni del settore pubblico con quelle del settore privato, balza immediatamente all’occhio che le prime sono superiori di oltre il 50%: parliamo mediamente di 995 euro in più ogni mese.