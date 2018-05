​Così piazzale Boschetti diventerà parco Tito Livio entro il 2020

di Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Entro l'estate del 2020e verrà. Ad annunciarlo è stato ieri mattina l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi. Il progetto esecutivo dell'intervento, che vale 2 milioni e 300 mila euro, verrà approvato la settimana prossima in giunta. A seguire, verrà pubblicato il bando di gara. I cantieri dovrebbero aprirsi circa tra un anno. I lavori, invece, dovrebbero durare 9 mesi. Tenendo conto che gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo: con ogni probabilità il parco sarà fruibile tra un paio d'anni.Parte integrante dell'intervento, sono i 600 mila euro necessari per la bonifica dell'area. Un'area che in passato ha ospitato prima attività industriali inquinanti e, successivamente, il terminal del trasporto extraurbano. Nonostante i lavori vengano eseguiti dal Comune, in teoria a pagare le bonifiche dovrebbe essere il vecchio proprietario dell'area, ovvero la Provincia. Il progetto verrà finanziato grazie ai fondi destinati dal governo per il recupero delle periferie...