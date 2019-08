di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Prima la rapina, poi l’estorsione, ma la vittima riesce a incastrare, assieme ai carabinieri, la banda di giovani che l’aveva derubato e malmenato. Il protagonista della vicenda è un 20enne romeno, operaio, residente a Padova da sei anni. Venerdì, attraversando parco Iris intorno alle 20, è stato aggredito dal gruppetto che il giorno dopo è caduto nella trappola organizzata dall’Arma: due 24enni, Henry Wladimir Trivino Estupinan dell’Ecuador e Mohamed Ayman Tarig Salaheldin del Sudan, sono stati arrestati e una 16enne padovana è stata denunciata, tutti per i reati di rapina in concorso e tentata estorsione. Un quarto giovane è ancora ricercato. Tutto, per soli 50 euro.