​«Parco nel degrado, tra erba alta e fango: un pericolo»

di Luisa Morbiato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Erba troppo alta dove i piccoli non possono giocare, area cani trascurata tanto da essersi trasformata in una grande distesa di fango; panchine scarse, presenze sgradite all'interno del parco di piazza Azzurri d'Italia dove i condizionatori d'aria del negozio che confina col giardino sono nuovamente scoperti e pericolosi per i bambini.A questo si aggiunge la novità di due grondaie dello stesso negozio che scaricano senza alcuna protezione acqua piovana a catinelle verso l'area giochi. Questa la situazione descritta dai residenti nell'area di San Carlo che, quotidianamente tempo permettendo, accompagnano i loro figli o nipoti a giocare nel parco. «Sta tornando la bella stagione e si ripropongono i problemi di sempre, l'erba è talmente alta che i bambini più piccoli scompaiono. Vorremmo capire visto che l'assessore ha affermato che gli sfalci sono già iniziati con che criterio vengono programmati» spiega A. B. a nome dei tanti frequentatori e residenti nei pressi. «Inoltre si è fatto un gran parlare della prevenzione della zanzara west-nile ma dobbiamo occuparcene solo noi? L'acqua ristagna nel parco anche