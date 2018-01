Parcheggi, scatta la rivoluzione: a Padova sbarcano i tedeschi

di Mauro Giacon

PADOVA - Il braccio di ferro sui parcheggi è finito.in Consiglio di Stato ha vinto la "guerra" controgli attuali gestori che si opponevano ai criteri adottati per il nuovo bando emanato nel novembre del 2016. Dopo un primo pronunciamento del Tar nell’aprile scorso, favorevole ai ricorrenti, il 19 dicembre scorso il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza, accogliendo l’appello di Aps holding. Risultato, convalidato il bando da 1,5 milioni per il sistema di gestione degli accessi ai parcheggi in struttura gestiti da Aps (Boschetti, piazza Insurrezione, Centralpark di via Annibale da Bassano, Tommaseo, park nord Fiera). Il cda non ha perso tempo. Formata la commissione di gara l’aggiudicazione è andata ai tedeschi diche garantiranno il servizio per cinque anni. «Ma questo è solamente il primo tassello della rivoluzione all’interno del progetto globale della sosta che abbiamo in mente» dice, consigliere e amministratore delegato di Aps holding.