Papa Francesco prepara la visita alla Città del Santo

di Nicola Benvenuti

PADOVA - Papa: nella domenica delle Palme si sono fatte sempre più insistenti le voci di una visita del Pontefice alla città del Santo. Sabato 23 marzo il Vescovo Claudio Cipolla aveva accompagnato insegnanti e studenti dell’Istituto Vescovile Barbarigo ad un’udienza speciale concessa dal Papa in occasione del centenario della scuola cattolica padovana. In quell’occasione il presule ha rinnovato l’invito a Bergoglio per visitare Padova: d’altra parte Francesco in diverse occasioni ha espresso la sua devozione a Sant’Antonio, particolarmente vicino ai poveri e agli ultimi, sempre presenti nel Magistero di Papa Francesco.La notizia ha preso forza ieri mattina durante la diretta radiofonica della messa in piazza San Pietro, quando i commentatori del Vaticano hanno ricordato la visita in programma il 21 giugno a Napoli e poi quella, «che dovrebbe essere annunciata a breve», alla città di Padova.