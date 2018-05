Architetto, designer e scultore: Gaetano Pesce al Palazzo della Ragione

di Raffaella Ianuale

PADOVA - Torna nella sua Padova. Una città con cui mantiene un legame affettivo fin dalla giovinezza quando approdò, nel 1959, al neonato Gruppo N al fianco di artisti come Alberto Biasi, Ennio Chiggio e Toni Costa, protagonisti di una forma d'arte programmata e cinetica. Erano gli esordi per il giovane ligurefresco di laurea allonegli anni in cui insegnavano. Sempre avanti, assetato di modernità e sperimentazione, Gaetano Pesce, ora 78enne, è un artista dalle molte sfumature: architetto, designer, scultore. Un talento multidisciplinare come il titolo della mostra di sue opere da domani al Palazzo della Ragione di Padova.«Sono contrario ad ogni tipo di specializzazione eccetto che per la ricerca scientifica legata alla medicina. La formazione non deve essere settoriale e la creatività non ha limiti e barriere, è frutto della curiosità».«Michelangelo era scrittore, architetto, scultore. Raffaello addirittura disegnò le divise delle guardie svizzere. E poi Leonardo. Non ritengo si debba tornare alle forme del Rinascimento, ma l'artista deve avere un comportamento dettato dalla curiosità».«Già l'involucro della mostra, il Palazzo della Ragione, è uno spazio impressionante. Si possono vedere progetti di architettura, pezzi di design. La mostra si può visitare su due livelli: quello visibile e quello meno visibile. Le basi delle opere hanno degli sportelli: il visitatore li può aprire e con una pila illuminare e scoprire quello che c'è dentro, se gli interessa scruta, altrimenti non guarda».