Muore dissanguato per le iniezioni di eparina, aperta un'inchiesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - L'ottantunenne è. Sono state le iniezioni di Eparina, che avevano il compito di rendergli il sangue più fluido, ad ucciderlo. Ma due ricoveri in ospedale e i tentativi dei sanitari non sono riusciti a salvarlo. Walter Torresin, residente in città, in via Dell'Orione 12, è morto l'8 agosto. Il pubblico ministero Roberto Piccione ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'ottantunenne. C'è un esposto presentato dall'avvocato Simona Buda per conto del figlio della vittima, Nicola Torresin, residente a Vigodarzere. Il sostituto procuratore Piccione ha ordinato l'autopsia.