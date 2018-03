di Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - L’infermiere stupratore, ieri in rito abbreviato davanti al Gup Cristina Cavaggion, è stato condannato a. Dieci anni e venti giorni per violenza sessuale nei confronti di(una settima è stata solo narcotizzata) e due anni per peculato. Inoltre dovrà risarcire l’Azienda ospedaliera con 3.882 euro, mentre le sue vittime chiederanno i danni in sede civile. In aula, difeso dall’avvocato Gian Mario Balduin, ha chiesto scusa per le sue azioni e ha implorato di essere aiutato. Il sostituto procuratore Giorgio Falcone, titolare delle indagini, aveva chiesto per il romeno di 42 anni sposato e padre di famiglia una pena di quattordici anni di carcere. L’ex infermiere,, è stato incastrato il 4 gennaio del 2017 dai carabinieri del Nas.