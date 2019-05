Uccise la moglie col veleno, i figli ora gli chiedono i danni: 250 mila euro

di Lino Lava

PADOVA - Il precetto digli verrà consegnato in. I 250 mila euro del, deciso dalla Corte d’assise di Padova, serviranno per mantenere i, orfani della madre, che lui ha ucciso tredici anni fa. Ma in tutti questi anni Gian Luca Cappuzzo non ha versato neanche un euro al tutore dei due ragazzi, nominato dai giudici. L’aspirante chirurgo, che l’8 febbraio 2006, quando era uno specializzando, anestetizzò la moglie Elena Fioroni con l’etere, l’avvelenò con un cocktail di farmaci e ne simulò il suicidio tagliandole le vene dei polsi, sta scontando una condanna a 26 anni per omicidio. I due figli, che al tempo della tragedia avevano quattro e tre anni, vivono con la madre dell’ex aspirante chirurgo. Ma i familiari di Elena Fioroni adesso vogliono il risarcimento da mettere da parte per i ragazzini e hanno dato mandato all’avvocata Paola Bordin Boev di procedere al precetto di pagamento.