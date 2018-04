Nuovo ospedeale, Zaia: «Regione pronta, ora le aree passino a noi»

PADOVA - «Con la decisione del Consiglio Comunale di Padova si dà inizio a un iter iniziato con la firma dell'accordo del 21 dicembre 2017, che però non si può considerare concluso. Lo sarà soltanto quando si approverà e firmerà l'accordo di programma». Lo dichiara il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando le decisioni assunte dal Consiglio Comunale rispetto al futuro del Nuovo Ospedale di Padova.



«Questo percorso si è avviato a dicembre - aggiunge Zaia - ora, però, vanno attivate le fasi successive per avere certezza di poterlo chiudere nel migliore dei modi e procedere nella concretezza, cominciando dal passaggio veloce delle aree dal Comune alla Regione, per arrivare a scrivere prima possibile l'Accordo di Programma definitivo da sottoporre all'approvazione di tutti gli attori istituzionali coinvolti».



«La Regione è pronta dal punto di vista tecnico e finanziario a dare vita al progetto - aggiunge il Governatore - ci inquieta soltanto la clessidra, che inevitabilmente si sta svuotando. È chiaro comunque che gli uffici regionali potranno affrontare la questione in piena operatività soltanto quando avremo l'accordo di programma. Ribadisco anche - conclude Zaia - che confermiamo tutti gli impegni che avevamo assunto con l'intesa di dicembre: l'impegno della Regione alla riqualificazione del Giustinianeo con la cessione al Comune di Padova delle aree che verranno liberate e bonificate per realizzare il Parco Cittadino delle Mura, il mantenimento della qualificazione di struttura pubblica dell'attuale sede dell'Istituto Oncologico Veneto, l'impegno condiviso a non realizzare strutture con funzioni sanitarie sovrapposte e, infine, che i contenuti sanitari dei due ospedali siano complessivamente destinati a soddisfare i bisogni dei cittadini padovani e del restante territorio, sia regionale, che nazionale e internazionale, e definiti dalla Regione nel rispetto della programmazione sanitaria, evitando sovrapposizioni e duplicazioni non funzionali all'assistenza».



LA RISPOSTA DEL SINDACO

«Bene Zaia, concordo con lui, adesso è il tempo di accelerare e a Padova siamo pronti a farlo». Lo afferma il sindaco Sergio Giordani, dopo il voto del Consiglio comunale di ieri sera sul progetto del nuovo polo ospedaliero di Padova. «Come confermato oggi dal Governatore - ha aggiunto -, il voto del Consiglio Comunale sullo schema di accordo risulta decisivo per avviare adesso tutti i passi necessari ad entrare nella fase operativa. È questo il tassello formale che mancava da troppo tempo per dare concretezza a un percorso che riteniamo tutti necessario per la sanità e per Padova. Mi fa piacere che il governatore li ribadisca, ma personalmente non avevo nessun dubbio che tutti gli impegni assunti reciprocamente a dicembre nel nuovo accordo Giordani-Zaia fossero confermati. Questo conferma quanto pensavo e quanto ho sempre sostenuto: questa storica opportunità è nelle mani di persone serie che adesso possono finalmente conseguire il risultato tanto atteso».

