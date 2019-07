I nomadi fanno il bucato nella fontana del parco: scoppia la rivolta

di Luisa Morbiato

PADOVA Giornata di passione per i tanti genitori e nonni che accompagnano i bambini, ma anche per gli anziani che vi cercano refrigerio, al parco di piazza Azzurri d’Italia di San Carlo. Ieri mattina i primi ad arrivare hanno trovato il parco monopolizzato dal gruppo di rom. «Arrivati al parco abbiamo trovato i nomadi che stavano tranquillamente facendo il bucato nella fontana del giardino e lavando anche i bambini che poi correvano nudi dappertutto - sbotta Fabiola Pittarello - Come non bastasse, dopo aver steso il bucato sulla recinzione sui paletti che danno su via Aspetti, dove hanno piazzato il camper perché sulla piazza c’è il marcato, finite le pulizie personali, le donne si sono messe a lavare pentole e stoviglie e ancora peggio a curare, lavare e panare il pesce sempre sulla fontana».