Ladra nomade nascondeva la refurtiva nelle mutandine della figlia

di Marco Aldighieri

LEGNARO - Come nel celebre racconto di Charles Dickens “Oliver Twist” una nomade, imitando il perfido personaggio di Fagin, ha costretto tre ragazze minorenni a rubare per lei. Tra loro c’è anche sua figlia che all’epoca dei fatti non aveva ancora compiuto quattordici anni. Secondo l’accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Sergio Dini titolare delle indagini, la donna ordinava alle tre ragazzine di arraffare la merce dagli scaffali dei supermercati e poi di nasconderla nelle mutandine.E così F.H. di 36 anni, è stata iscritta nel registro degli indagati per furto in concorso aggravato dall’essersi avvalsa di persone minorenni, e anche di tentata rapina aggravata sempre in concorso. Gli episodi contestati, ancora per l’accusa, sono quattro e sarebbero stati consumati tra il giugno del 2017 e il maggio del 2018.