Blocco no-kat, controllati 9mila mezzi: scattate 81 multe

di Alberto Rodighiero

PADOVA - Il 13 aprile scorso è calato il sipario sullo stop alle auto non catalizzate e, dallo scorso 6 novembre, le multe sono state, con. Mediamente la Polizia municipale da novembre fino a venerdì della scorsa settimana, durante i giorni di blocco, ha elevato dalle 4 alle 5 sanzioni alla settimana nei confronti degli automobilisti che non hanno rispettato i divieti: in tutta la stagione i multati sono stati circa cento, con sanzioni da 164 euro.Quest’anno, il, che hanno dovuto rimanere fermi, ma solo quando sono stati superati i 10 giorni di sforamento dei limiti di concentrazioni di polveri sottili nell’aria, cosa si è verificata solamente una volta in sei mesi. Il limite degli sforamenti da quest’anno non è più di 100 microgrammi di polveri sottili per metro cubo d’aria, ma di 50.