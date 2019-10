Concerti, ping pong e benessere dei lavoratori: ecco il nuovo Net Center

di Gabriele Pipia

PADOVA Il modello è la city londinese, in particolare quei grattacieli avveniristici affacciati sul Tamigi. Il punto di riferimento più vicino, invece, è l'area di Porta Garibaldi a Milano. A guardarli, per prendere spunto e lanciare una sfida all'insegna della modernità, sono i 60 proprietari del Net Center in zona San Lazzaro. Negli ultimi mesi l'amministratore padovano Andrea Garbo ha lavorato duramente assieme a loro per rilanciare il complesso racchiuso tra quelle grandi vetrate che catturano l'attenzione di chiunque esca al casello di Padova Est.«Questi palazzi - assicura Garbo - rappresentano il vero centro direzionale della città. Per i servizi che offriamo non abbiamo nulla da invidiare al resto d'Italia». L'investimento per far decollare il complesso abbraccia due aspetti: «Da un lato abbiamo puntato su una rete informatica all'avanguardia e su un sistema di sicurezza ai massimi livelli, dall'altro sul benessere dei lavoratori. Gli sdrai per prendere il sole in pausa pranzo sono già stati introdotti durante l'estate e ora abbiamo appena ordinato diversi tavoli da ping pong. Ma non è tutto: organizzeremo concerti e altri eventi culturali. Il Net Center sarà un'area viva e apparterrà a tutti i padovani». La sfida di un grande centro direzionale passa anche per questi dettagli.Il complesso è nato nel 2005 con i primi uffici in Palazzo Tendenza, nel 2008 è arrivata la torre Net (che oggi ospita uffici e l'hotel Best Western Palace) e nel 2010 è stato inaugurato Palazzo Economia. Completano il centro la piazzetta Aldo Moro, il cubo di vetro utilizzato per gli eventi e due piani di parcheggi sotterranei. La firma è dell'ingegnere Luciano Schiavon e dell'architetto Aurelio Galfetti. I proprietari sono 60 privati, le realtà imprenditoriali ospitate sono oltre 80 e il numero continua ad aumentare. Al Net Center lavorano tra le 600 e le 700 persone. «Questo è un vero gioiello architettonico e negli ultimi mesi abbiamo lavorato per far crescere ulteriormente il suo valore economico e sociale. È già il baricentro del quartiere San Lazzaro, sarà un fiore all'occhiello di Padova a disposizione di tutti» racconta Andrea Garbo, segretario provinciale della Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali).Partiamo proprio dal benessere dei dipendenti. «Ci siamo ispirati - spiega l'amministratore - all'esempio di Paternoster Square a Londra, vicino alla Cattedrale di Saint Paul, dove gli ultimi piani dei grattacieli vengono utilizzati per il tempo libero dei lavoratori. Questa estate abbiamo messo vicino alle fontane diversi sdrai, marchiati dal complesso Net Center, per consentire a tutti di vivere questa piazza in pausa pranzo o dopo il lavoro. L'idea è stata subito apprezzata, per questo metteremo anche i tavoli da ping pong e organizzeremo attività culturali che saranno presentate a novembre. Questo è già uno dei centri direzionali migliori in Italia e avrà un modello di gestione sempre più europeo. Considerando i servizi offerti e l'area geografica, Padova può e deve competere con Milano».All'interno del complesso trovano spazio realtà aziendali di primo livello come Ibm, Keinence, Ngs Informatica, Exo, Cutec e H2c. Grandi aziende a cui si affiancano studi legali e tributari, ma anche vetrine legate al mondo della moda. «Molti si stanno spostando qui, attirati anche proprio dal benessere lavorativo - sorride l'amministratore -. I proprietari negli ultimi mesi hanno investito molto per potenziare la fibra centralizzata e sono già iniziati importanti interventi dal punto di vista dell'efficientamento energetico». Mentre lo dice, Garbo pensa già ai dirigenti in giacca e cravatta che tra una riunione e l'altra si sfidano a ping pong. «Accade a Londra, può accadere anche a Padova».