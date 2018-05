Sulle Mura a piedi in bici e in barca, fra casematte e gallerie nascoste

di Mauro Giacon

PADOVA - È uno dei progetti più straordinari che siano mai stati affrontati. Trasformare le Mura cittadine, retaggio di una nobile storia che spesso dimentichiamo, in un monumento vivo. Toccarle, camminarci sopra, percorrerle in bici, addentrarsi nelle gallerie sotterranee, seguire uno spettacolo o un racconto, che siano le battaglie del 500 o i bombardamenti della seconda guerra mondiale. E poi recuperare le rive, i fiumi che fanno da cornice alla Porte e ai bastioni costruendo approdi fluviali dove ritornare alle impressioni di chi le vedeva arrivare. Per questo lo hanno chiamato Parco delle Mura e delle acque.É un piano al quale stanno lavorando da anni le amministrazioni, che ha visto la ricerca fondi da parte della Giunta Bitonci dal momento che costa 29 milioni di euro e che oggi sta portando avanti l'assessore Andrea Micalizzi grazie al fondo del Bando periferie del governo che permetterà di utilizzare i primi 9 milioni di euro. Oggi siamo al punto che i progetti definitivi sono pronti, alla fine dell'estate saranno vidimati e dall'anno prossimo inizieranno i lavori partendo dallo studio di fattibilità redatto da Stefano Benvegnù e Marco Forese, tecnici del settore Edilizia...