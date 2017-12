Multe, il 40% non vengono pagate: un "buco" di 10 milioni di euro l'anno

di Alberto Rodeghiero

PADOVA - Più di 17 milioni e mezzo di euro: a tanto dovrebbero ammontare i proventi legati alle multe che palazzo Moroni incasserà effettivamente nel 2017. Mezzo milione circa più dell'anno scorso, grazie al "gettito" dei T-red - circa mezzo milione di euro, appunto, - che sono stati attivati dal 18 settembre in prossimità dei principali semafori cittadini e permettono di contestare ogni giorno 30 contravvenzioni da 163 euro l'una. Se, però, tutti i multati onorassero il dovuto, la cifra incassata dal Comune salirebbe a 27 milioni di euro. Di fatto, però, il Comune riesce a far pagare soltanto il 60% dell'importo totale delle multe elevate. Un "buco" di ben 10 milioni di euro: il 40% delle multe non viene pagato, oppure viene saldato con anni di ritardo, quando arrivano le cartelle esattoriali.

