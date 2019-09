Non risponde al telefono, trovato morto l'ex capo dei vigili del fuoco

di Luisa Morbiato

PADOVA É morto lunedì mattina nella sua abitazione nel quartiere Portello, Leonardo Denaro, 71 anni, che nella sua lunga carriera è stato comandante a Padova e direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco. Una morte improvvisa che ha lasciato nel più grande dolore la moglie e la famiglia. «Abbiamo condiviso 50 anni di vita, ora mi sento a metà. Lunedì mattina ero a Marcon da nostra figlia che è avvocato ed aveva udienza in tribunale. Ha due bambini ed io mi occupavo spesso di loro con Leonardo - racconta con voce rotta la moglie - Ad un certo punto ho chiamato mio marito al cellulare ma sentendo che non rispondeva mi sono preoccupata, ho chiamato il portiere chiedendo di telefonare a mio marito col telefono interno ma ancora una volta nessuna risposta. Gli ho chiesto di salire per verificare la situazione. L’ha trovato riverso a terra. Ha subito richiesto l’intervento del 118, mi ha riferito che hanno tentato più volte il massaggio cardiaco ma non c’era più nulla da fare».