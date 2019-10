Attentato sotto casa: «Ora ho paura per me e per la mia famiglia»

di Marina Lucchin

PADOVA «Ho paura per me e la mia famiglia. Spero scoprano spesso l’autore del gesto, perchè finchè è libero potrebbe rifarlo». Non nasconde la preoccupazione C. C., ilcui un uomo, nella notte tra sabato e domenica, ha incendiato la sua auto aziendale. Un attentato studiato e premeditato secondo le testimonianze dei vicini che hanno visto un individuo «alto, avvicinarsi all’auto con una tanica probabilmente di benzina, spaccare il finestrino, versare all’interno il liquido infiammabile e poi appiccare il fuoco prima di scappare prima a piedi e poi in motorino».