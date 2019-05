Video e schianto a 220 all'ora: «Mio figlio Fausto una vittima, non insultatelo»

di Gabriele Pipia

PADOVA - Domenica 12 maggio, ora di pranzo.telefona alche vive a Reggio Emilia e le dà sempre tanti pensieri. «Mandami una tua foto, non ti vedo da tanto tempo». Fausto sorride, riattacca e poi obbedisce. «Ora te la mando. A presto, mamma». Esattamente una settimana dopo, sempre di domenica, la signora Maria è ancora al telefono. Dall’altra parte della cornetta stavolta c’è un amico di suo figlio, con un filo di voce: «Fausto è morto stanotte, ha fatto un incidente». Il resto è storia nota. Pochi minuti prima di schiantarsi all’altezza di Modena, Fausto e l’amico al volante (rispettivamente 36 e 39 anni) avevano fatto un video vantandosi di correre verso Rovigo a 220 chilometri orari. Ora Maria è una donna distrutta. Nel suo appartamento padovano, in via Temenza all’Arcella, fissa la cameretta dove Fausto è cresciuto e non può trattenere le lacrime.«È sempre stato un rapporto complicato, non posso negarlo. Lui è cresciuto solo con me e infatti porta il mio cognome. Fino a 14 anni ha vissuto proprio qui, in questo appartamento. Ci sono ancora le fotografie di quando lui era bambino».