PADOVA - Il 23 aprile tornerà la Padova Marathon e come tradizione anche le relative Stracittadine. Oltre all'appuntamento podistico di livello internazionale, Padova si prepara dunque ad ospitare una vera festa grazie soprattutto a queste tre corse non competitive che anche quest'anno coinvolgeranno almeno 15 mila persone in Prato della Valle e si terranno in contemporanea con le prove agonistiche. C'è quella da un chilometro, pensata appositamente per anziani e portatori di disabilità, scelta anche da un nutrito gruppo di amministratori locali, e poi quelle da 5 e 10 chilometri con tracciati che si snoderanno per le vie del centro. «Se la maratona e la mezza maratona si rivolgono ai podisti già pronti per affrontare distanze più impegnative, con le Stracittadine vogliamo invece coinvolgere proprio tutti, qualsiasi sia il loro livello di preparazione, e offrire la possibilità di trascorrere una giornata assieme alla famiglia e agli amici, godendosi le bellezze di Padova - ha dichiarato Roberto Gasparetto, presidente di Assindustria Sport ieri alla presentazione a Palazzo Moroni - C'è un ecosistema attorno alla corsa e l'intero territorio si metterà in moto e sarà un'occasione bella ed inclusiva per apprezzarne l'arte, la storia e la cucina, nel rispetto dell'ambiente. Stiamo curando i minimi dettagli per fare in modo che l'esperienza sia memorabile per tutti».

«Sarà un evento straordinario nell'anno della vera ripartenza - ha aggiunto l'assessore allo sport Diego Bonavina - Un grande ringraziamento va anche ai tantissimi volontari e agenti della Polizia impegnati nella riuscita della manifestazione».

Tutto il necessario

È già possibile acquistare in prevendita il pettorale per partecipare nei punti vendita Alì & Aliper selezionati oppure online sul sito www.aliperme.it sia con modalità clicca e ritira che con consegna a casa con la Promo Famiglia 4x3 che ne regala uno. Nel pacco sono compresi anche la nuova t-shirt ispirata a "Padova città europea dello sport", una medaglia e una sacca ristoro da ritirare dopo la corsa in Prato, assicurazione, assistenza tecnica e medica. «Il legame tra Alì e la maratona risale alla prima edizione del 2000 - ha sottolineato Gianni Canella, vice presidente di Alì Spa - nel segno della passione per lo sport e la sana alimentazione. Ai nastri di partenza ci saranno anche i collaboratori Alì che si contenderanno il Trofeo Alì e inoltre una squadra, preparata dalla coach Chiara Arrigoni di Assindustria Sport, che si cimenterà sulla 10 km».

Sconti e agevolazioni per i runners

«La ricaduta sul territorio sarà importante anche nel settore turistico e delle infrastrutture - ha spiegato Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova - Grazie a Venice Promex abbiamo messo a punto un fitto carnet di iniziative attraverso anche le attività commerciali di Padova». Con "Corri a fare shopping" dal 21 al 30 aprile con il voucher, il pettorale o la medaglia della maratona, della mezza maratona e delle Stracittadine, nei punti commerciali che aderiscono all'iniziativa si riceverà un omaggio o con "La maratona della musica" si potrà approfittare di uno sconto dedicato oppure si potrà usufruire di ingressi agevolati ad alcuni concerti dell'Orchestra di Padova e del Veneto. La domenica della maratona prenotando con AppTaxi si godrà di uno sconto sul prezzo delle corsa; Padova Taxi metterà inoltre a disposizione due mezzi per il trasporto disabili. Grazie al voucher dal 21 al 25 aprile si potrà entrare gratuitamente a Palazzo della Ragione, Palazzo Zuckermann, Musei Eremitani (esclusa Cappella degli Scrovegni); ingresso scontato anche alla mostra di Frida Kahlo e Diego Rivera al Centro Culturale San Gaetano. «La Padova Marathon continua ad essere sempre più ecosostenibile - ha concluso Luciana De Mori del gruppo Hera - ci occuperemo dei servizi ambientali lungo il tracciato. Runners e cittadini avranno a disposizione oltre 40 erogatori di buona acqua in Prato della Valle. All'apertura del Village, allestito in Prato della Valle, AcegasApsAmga in collaborazione con il laboratorio artistico Scart, che opera con artisti di livello internazionale e anche l'Accademia di Belle Arti di Firenze, presenterà un'esclusiva installazione realizzata con materiali di recupero».