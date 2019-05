Sfrattata, narcotizza il figlio di 5 anni per ucciderlo. I medici: «30 minuti e sarebbe morto»

di Cesare Arcolini

È fuggita in auto, con il figlio di cinque anni narcotizzato con gli psicofarmaci: voleva ucciderlo, prima di togliersi la vita lei stessa. Protagonista della vicenda una donna di 44 anni che abita con il bambino, affetto da una grave patologia, in un appartamento della Saccisica. La donna, che vive nel Piovese, potrebbe avere agito d'impeto, in preda ad una crisi depressiva, patologia di cui sarebbe sofferente, aggravata dal fatto che sul suo capo graverebbe unoPADOVA - Trenta minuti e quel bimbo sarebbe morto. Lo dicono i medici di Pediatria di Padova che di fatto l'hanno salvato grazie al tempestivo e risolutivo intervento dei carabinieri. Dietro una sfiorata tragedia che ha coinvolto la mamma il suo bambino ci sono mille sfaccettature. La donna non ha ancora spiegato la causa scatenante che l'ha spinta a riempire di psicofarmaci il figlio, caricarlo sulla sua utilitaria e portarlo chissà dove per ucciderlo e poi togliersi la vita.