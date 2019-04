© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Mamma perseguitata dal figlio tossicodipendente, alla fine decide di denunciarlo. La donna ha subito per un anno continue pressioni psicologiche e minacce dal figlio che la costringeva a consegnargli continuamente somme di denaro per comprare la droga. L'uomo, padovano classe 1975, è stato degerito in stato di libertà per estorsione.