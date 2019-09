Sfuggì alla strage, le tolgono i figli: indagata per maltrattamenti e stalking

di Luca Ingegneri

PADOVA - É miracolosamente scampata alle operazioni di pulizia etnica dell'esercito serbo. Aveva appena sette anni quando i militari del contingente italiano in Kosovo la prelevarono da una chiesa saturata dal gas. In mezzo a decine di vittime soltanto lei ed un'altra bambina hanno avuto la fortuna di sopravvivere, anche se in condizioni disperate. Di quei drammatici momenti non ricorda praticamente nulla. Si è risvegliata in un ospedale italiano dove medici ed infermieri le stavano prestando le prime cure. Oggi M.M....