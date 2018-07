Nubifragio: 10 milioni di danni â€‹dichiarato lo stato di crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Padova - Danni per 10 milioni di euro, oltre 150 alberi caduti, parchi pubblici chiusi, palazzo Zuckermann allagato, buona parte dei sottopassi cittadini finiti sott’acqua e polemiche del centrodestra. Quello di ieri è stato un risveglio difficile per Padova. Motoseghe in azione già dalla prima mattina, alcune zone della città ancora allagate, ingenti danni a edifici pubblici, case private e automobili.Per tutta la giornata, così, il sindaco Sergio Giordani, rientrato repentinamente sabato sera da un week end al mare, si è diviso tra i vari cantieri che sono spuntati come funghi in ogni angolo del territorio comunale.AL LAVORO«Le squadre hanno lavorato tutta stanotte (tra sabato e domenica, ndr) per ristabilire la rete elettrica e sanare le situazioni più a rischio – ha spiegato il primo cittadino - Varie unità stanno spazzando con pulitrici la viabilità principale dal fogliame caduto nelle strade e nei cigli perché questo rende scivoloso il mando stradale mettendo a rischio scooter, moto e ciclisti».