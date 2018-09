Gallani, l'assessore nella "bufera": «Io, tradita dal meteo: chiedo scusa»

di Nicoletta Cozza

PADOVA - Non ha difficoltà a dare la colpa prima di tutto a se stessa. Ma ci tiene anche a spiegare che in effetti i motivi che l’hanno indotta in errore, o meglio che l’emergenza inaspettata che ha dovuto affrontare, servirà da lezione, tanto che oggi sta già predisponendo iniziative e interventi da programmare il prossimo anno., assessore diche ha le deleghe all’nelle ultime settimane è stata al centro delle critiche, arrivate anche da esponenti della maggioranza, per la questione delle erbacce cresciute in modo incontrollato in alcune aree pubbliche.«Si è verificata una situazione difficile, che ha cause molteplici. Premesso che la responsabilità della gestione è mia, mi scuso se ci sono stati disagi per i cittadini. Le piogge torrenziali cadute il 21 e il 22 luglio sono state un evento eccezionale, tanto è vero che sono stati spazzati via 875 alberi, mettendo in ginocchio il patrimonio verde cittadino. La prima cosa che ho iniziato a fare, quindi, è stata quella di intervenire per mettere in sicurezza parchi e strade. In quel momento c’erano mille cose di cui farsi carico, tra cui il ripristino delle aree-gioco per i bimbi. Il numero degli sfalci fino a quel momento era stato lo stesso del 2017».