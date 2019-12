Incendio nel deposito di mobili, fiamme visibili dalla tangenziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA Incendio al deposito di mobili di una ditta di traslochi della Mandria. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 19 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile. Non ci sono stati feriti. Accertamenti in corso per verificare l'origine del rogo. Il magazzino è della "Maciste Traslochi". Le fiamme visibili dalla tangenziale dove si sono creati anche rallentamenti, dovuti però soprattutto a un concomitante tamponamento.