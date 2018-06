CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Una bottigliata in testa e un pugno in faccia che gli ha rotto due denti. La vittima è un ragazzo cinese di 28 anni, gli aggressori sono due giovani padovani: uno è fuggito e l’altro, 17enne, è stato fermato e subito denunciato. La lite è scoppiata la sera di mercoledì alle 22.30 in Corso del Popolo