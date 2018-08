di Gabriele Pipia

LIMENA (Padova) - Arrestato per violenza sessuale, finisce ai domiciliari ed è col. Riesce però ad evadere e va a fare il gigolò, ma commette un furto e viene incastrato dalla polizia. Dai domiciliari, quindi, finisce dietro le sbarre. La vicenda vede protagonista un 29enne congolese residente a Limena: nei giorni scorsi è arrivato fino a Vercelli per partecipare ad un festino a luci rosse prima di essere scoperto e accompagnato in carcere.