Per il terzo anno di fila il Padova si presenta ai blocchi di partenza dei play off sperando che sia finalmente la volta buona per approdare in B. Come due anni fa la strada dei biancoscudati incrocia quella della squadra under 23 della Juventus, già rodata dal passaggio del turno con Piacenza, Pro Vercelli e Renate che rappresenta già un record per i baby bianconeri. Per il Padova invece oggi è il debutto e c’è da sfatare il tabù del Moccagatta che è già stato fatale agli ottavi proprio con la Juve nel luglio 2020 e l’anno passato in finale con l’Alessandria. A differenza dell’ottavo di finale con i bianconeri, che era gara da dentro o fuori e il Padova aveva l’imperativo della vittoria, ora il passaggio alle semifinali si disputa in un doppio confronto che dopo quello di stasera vedrà il Padova con il vantaggio di affrontare il ritorno sabato sera all’Euganeo davanti ai suoi tifosi e di avere a disposizione due risultati a favore in quanto testa di serie. Intanto però c’è da affrontare al meglio il primo atto di oggi alle 21, magari ripetendo il successo per 2-1 ottenuto due mesi fa ad Alessandria.



LE SCELTE

In quella occasione l’ago della bilancia era stato Jelenic, autore del sigillo del momentaneo pareggio nel primo tempo e dell’assist per il sorpasso di Della Latta a pochi minuti dalla fine. Questa sera però lo sloveno non ci sarà essendo alle prese con la pubalgia e il suo posto come esterno mancino nel tridente sarà ricoperto da Terrani, dal momento che anche Bifulco è costretto al forfait per un problema alla caviglia. Chiricò e Ceravolo i titolari inamovibili per gli altri due posti. Altra defezione pesante è quella di capitan Ronaldo che si è procurato un infortunio muscolare nel ritiro di Lens e non è ancora del tutto a posto. Dezi e Saber si sono alternati un tempo a testa nel ruolo di play basso in occasione dell’ultima amichevole con la Luparense e comunque saranno entrambi in campo, con Della Latta a completare il terzetto. Più difficile un impiego dall’inizio per Settembrini che resta l’unica alternativa di spessore nella linea mediana, completata con la convocazione del giovane Bacci.

Nel pacchetto arretrato scontato l’impiego di Donnarumma tra i pali e della coppia di centrali formata da Valentini e Ajeti. Qualche dubbio in più invece sulle fasce, fermo restando che Curcio non è ancora pronto per partire dall’inizio. Germano a destra e Kirwan dirottato a sinistra l’opzione più probabile vista anche nell’ultimo test, l’alternativa può essere una soluzione più conservativa a sinistra con Gasbarro che è mancino puro e a destra uno tra Kirwan e Germano. Quest’ultimo, è bene ricordare, arruolabile all’occorrenza anche come mezzala destra.



FISCHIETTO

A dirigere la partita del Moccagatta sarà Daniele Perenzoni di Rovereto. Quest’anno ha già arbitrato il Padova in occasione dello 0-0 nella finale di andata della Coppa Italia di serie C all’Euganeo con il Sudtirol, mentre per la prima volta in questa stagione incrocia la Juve. Un anno fa una sconfitta a testa con Perenzoni: Padova a Salò (3-1) e non mancarono proteste dei biancoscudati per il rigore assegnato ai bresciani, e Juve ad Alessandria (2-0).



TIFOSI & DIRETTA

Sono poco più di un 150 i tifosi che seguiranno la squadra nella trasferta di stasera al Moccagatta. Se nell’appuntamento di due mesi fa in campionato gli ultras biancoscudati avevano disertato la trasferta non riconoscendo il progetto juventino della formazione under 23, questa volta chiuderanno un occhio garantendo il sostegno ai propri beniamini. Tutti gli altri tifosi potranno seguire ugualmente la partita in diretta streaming e gratuitamente su Rai Play che trasmetterà il match sul proprio sito internet e sulla propria App.