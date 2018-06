Si finge disabile, incastrata dal finanziere-infermiere

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Si è finta disabile con il solo intento di ottenere la pensione di invalidità. Ma una padovana di sessant'anni è stata scoperta e iscritta nel registro degli indagati per truffa ai danni dell’Inps. Ogni anno ha percepito dall’istituto nazionale di previdenza sociale assegni mensili per un totale di oltre 16 mila euro netti. È riuscita a farsi passare per una donna incapace di muoversi in maniera autonoma, con seri problemi di deambulazione tanto da ottenere una invalidità del cento per cento.