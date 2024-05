PADOVA - L’impennata più evidente riguarda l’olio d’oliva: +46% rispetto all’anno scorso. Aumenti importanti anche per le assicurazioni (+18%), i trasporti (sempre +18%), i barbieri (+15%) e la frutta fresca (+14%). La classifica stilata dall’Unione nazionale consumatori vede Padova al nono posto in Italia per aumento del costo della vita considerando l’inflazione registrata in città, pari al +1,8% rispetto al 2023. La graduatoria si basa sui numeri del mese di marzo.

Traducendo in euro il rialzo dei prezzi, questo dato significa che per un nucleo familiare con due componenti la spesa annua aumenta di 432 euro. Per un nucleo con tre membri si sale a 583 euro e per una famiglia di quattro persone si arriva a 657 euro in più.



LA GRADUATORIA

L’Unc, Unione nazionale consumatori, è un’associazione riconosciuta dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Ha stilato la classifica delle città italiane con il maggior aumento del costo della vita che vede al primo posto Rimini con un’inflazione al 2,5% e 679 euro annui in più per una famiglia di due persone. Al secondo posto troviamo Napoli e poi Parma. Completano le prime dieci posizioni Brindisi, Venezia (+474 euro), Benevento, Pordenone, Padova e Trieste.

Nella parte opposta della classifica ecco tre città in deflazione. I prezzi sono mediamente in diminuzione a Imperia (-0,3% con un risparmio di 67 euro rispetto all’anno scorso), Pescara e Campobasso.

In testa alla graduatoria delle regioni con i maggiori aumenti c’è proprio il Veneto che registra 399 euro su base annua. Segue la Campania, terzo il Friuli. Le regioni con i dati migliori sono invece Molise e Valle d'Aosta con un'inflazione nulla.



IL COMMENTO

Secondo i dati Istat a livello nazionale una famiglia su tre considera peggiorata la propria situazione economica rispetto all'anno precedente. «È un dato grave e preoccupante - commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori -. Tra inflazione e caro bollette il 2022 è stato l'annus horribilis per le famiglie italiane. Il fatto che nel 2023 per un terzo delle famiglie la situazione economica sia lo stesso peggiorata è un fatto decisamente allarmante».



IL CONFRONTO

Ascom Confcommercio ha elaborato i dati Istat in chiave padovana, basandosi sulle analisi compiute dall’associazione di categoria a livello nazionale e sui report mensili pubblicati dal Comune di Padova. L'inflazione media annua del 2023 ha visto Padova attestarsi al 5,7%: un dato esattamente in linea con la media italiana. A marzo 2024, mentre in Italia l'inflazione ha segnato un +1,2%, Padova è salita al +1,8%. Un valore pari a Venezia ma superiore a Vicenza (1,7%), Treviso (+1,5%), Rovigo (+1,4%), Verona e Belluno (entrambe con +1,3%). Ecco lo scenario del 2023 dipinto dai commercianti: pane confezionato +15%; carni +7%; pesce e prodotti della pesca +7,5%; latte formaggi e uova +11%; oli e grassi +21% (ma l'olio d'oliva +31,5%); frutta +9%; frutta e verdura +12%; zucchero cioccolato dolciumi +8%; caffè, tè e cacao +5%; acque minerali e bevande analcoliche +11%.



GLI ULTIMI DATI

Nel raffronto tra marzo 2023 e marzo 2024 i dati padovani sono sopra la media nazionale per gli alimentari e le bevande analcoliche. Come si può leggere nella tabella, spiccano per gli aumenti consistenti anche gli alimenti per bambini (+12%), i servizi di elettricisti (+7%), l’affitto di garage (+12%) e i gioielli (+13%). Per quanto riguarda bar e ristoranti siamo al +4%. Sono in calo, dopo i prezzi alle stelle di un anno fa, le bollette di energia elettrica (-31%) e gas (-8%).