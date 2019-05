RUBANO - Incidente stradale poco fa, oggi pomeriggio 18 maggio, a Rubano in via Rossi. Due auto si sono scontrate frontalmente e nel tremendo impatto, è morta una persona, pare una donna anziana. Sul posto il Suem e i vigili del fuoco. Gli accertamenti sono ancora in corso.



IN AGGIORNAMENTO

