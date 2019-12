Furgoncino esce di strada da solo, ferito il conducente incastrato dentro

MERLARA - Questa mattina 3 dicembre, poco prima delle 11:30, un furgoncino è uscito di strada da solo in via Perarolo a Merlara. Il conducente è rimasto ferito e incastrato nell'abitacolo del veicolo, pericolosamente in bilico sulla sponda del fossato. La squadra dei pompieri arrivata da Este ha estratto l’anziano dalla vettura, che è stato preso in cura dal personale del suem 118 per poi essere trasferito in elicottero all'ospedale di Padova. Sul posto anche i carabinieri. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a recuperare il mezzo. Non si conoscono ancora le cause della fuoruscita autonoma di strada, probabilmente una distrazione o un malore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA