Brutto incidente tra due auto, il ferito rimane incastrato nell'abitacolo

PADOVA - Brutto incidente tra due auto stasera 15 ottobre poco prima delle 19 in via Longhin a Padova. Uno dei due conducenti, ferito, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato fatto uscirwe dai vigili del fuoco, accorsi dalla centrale, che hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli. Il ferito è stato preso in cura dai sanitari e trasferito in ospedale. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro.