Autoarticolato si rivescia sul fianco lungo l'autostrada A13, ferito l'autista

MONSELICE -in comune di Monselice, in direzione Bologna. Accade oggi, 27 settembre, al alle 9.30 circa. L'autista del mezzo pesante ha perso il controllo dell'autoarticolato che è uscito di strada e si rovesciato sul fianco nel terreno a fianco dell'autosrada. L'autista è ferito. La squadra dei pompieri accorsa da Padova ha messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del SUEM 118. Sul posto la polstrada e personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.