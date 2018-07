Schianto contromano in tangenziale, muore dopo dieci giorni di agonia

di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - «Raggiungo la mia Antonella». È spirato dopo dieci giorni di agonia, con il pensiero rivolto alla sua unica figlia, morta anni fa dopo una lunga malattia, Angelo Gallocchio, il 90 enne che intorno alle 15 del 29 giugno imboccò contromano la tangenziale mentre era in auto con la moglie Rosina, 81 anni. La sua Ford Fiesta blu si è schiantata contro la Hyundai Tucson dell'adriese 41enne Alberto Amà. L'anziano, confuso forse dal caldo e accecato dal sole, era entrato in corso Australia dall'Uscita 7, quella che lo congiunge con via Armistizio: aveva percorso oltre un chilometro prima di causare il frontale. Un testimone aveva allertato la polizia stradale dopo averlo incrociato qualche secondo prima dell'incidente.