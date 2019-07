Violento incendio in una casa disabitata, i pompieri evitano il peggio

TERRASSA PADOVANA - Violentodivampa in via Rena, a, in unache risulta. L'allarme è partito stamattina, 17 luglio, poco dopo le 10 del mattino. I vigili del fuoco, dubito accorsi con due automezzi e nove operatori da Piove di Sacco e Padova, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle abitazioni attigue, e stanno tuttora lavorando al completo spegnomento del focolaio e alla messa in sicurezza dell'immobile. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei dei pompieri.