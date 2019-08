Padova. Sempre più imprenditori stranieri sul territorio

di Francesco Cavallaro

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Cala il numero delle imprese in città. Erano 2.086 nel 2017, l'anno scorso hanno toccato quota 2.063. Una diminuzione fisiologica, dovuta al fatto che diversi titolari sono andati in pensione. La relazione annuale sullo stato dell'economia locale e della popolazione in generale, presentata in occasione dell'ultimo consiglio comunale, traccia un quadro in chiaroscuro. Diminuiscono pure gli imprenditori italiani: da 2.954 a 2.875; di contro, aumentano quelli stranieri: dai 200 del 2017 ai 211 del 2018. Bene pure le imprese femminili, da 789 a 791. Per quanto riguarda i settori che vanno per la maggiore, spiccano il commercio (censite 772 botteghe), l'edilizia (429, nella cittadina le costruzioni tirano ancora) e le manutenzioni, 264.