di Luca Ingegneri

PADOVA - Si erano rivolti ad uno. Ma le compensazioni d’imposta elaborate da due professionisti torinesi, padre e figlio, erano fraudolente.sono così finiti nei guai per. I loro nomi figurano nel lungo elenco di clienti dello studio di Vincenzo e Francesco Greco che negli anni d’imposta 2016 e 2017 hanno utilizzato crediti inesistenti allo scopo di non versare imposte, tasse e contributi. Nell’arco di un biennio l’ex dipendente dell’Agenzia delle Entrate, oggi 68enne, il figlio contabile, di 30 anni, ed un gruppo di collaboratori dello studio hanno contribuito a sottrarre all’erario qualcosa come 25 milioni di euro. Sono complessivamente centodieci le persone cui il pubblico ministero torinese Francesca Traverso ha notificato nelle scorse settimane l’avviso di conclusione indagini.