La signora 80enne ubriaca al volante e quello che aveva il machete sotto il sedile

ESTE - Una guidava. Sono soltanto due delle numerose persone denunciate giovedì dai carabinieri della compagnia di Este al termine di un controllo straordinario del territorio che ha impegnato ben 24 uomini e 10 automezzi. A dare manforte ai militari atestini nella prevenzione e nel contrasto ai reati predatori nonché nel controllo della circolazione stradale, c'erano i colleghi di Mestre. Tre le persone finite nei guai a Montagnana. P. A., 33enne, si è beccato una triplice denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, guida con patente revocata e in stato di ebbrezza. L'automobilista non si è fermato all'alt dei militari, ma la sua fuga è durata ben poco e si è conclusa con una tripletta di denunce. A L. M. 23enne