«Non siamo sicuri»: 800 famiglie si pagano la guardia giurata sotto casa

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Gli spacciatori e gli zingari spaventano i cittadini. E non uno sparuto gruppetto di residenti, ma ben 800 famiglie che per avere più sicurezza si sono rivolte a una società di guardie giurate. Vogliono essere protette, giorno e notte, perchè ritengono che la presenza di polizia e carabinieri sul territorio non è più sufficiente. E allora, oltre duemila persone con la casa tra piazza De Gasperi e il piazzale della stazione ferroviaria, hanno sottoscritto un abbonamento annuale, scadenza il 31 dicembre del 2019, con Securitalia. All’iniziativa hanno aderito anche un paio di negozi etnici e Banca Etica. Ma il fenomeno sembra destinato a espandersi a macchia d’olio. Si sono infatti rivolti al comitato di piazza De Gasperi, promotore dell’idea, diversi studi legali e i gestori di un noto hotel della città.