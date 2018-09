Sequestrati 2 milioni e mezzo di articoli di bigiotteria pericolosi

PADOVA - Bigiotteria pericolosa sequestrata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Padova, in un'operazione di contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. Nel Centro Ingrosso Cina, che commercializzava accessori di bigiotteria «non sicuri» in quanto privi delle indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi, prescritte dall'art. 104 del Codice del Consumo. I Baschi Verdi hanno quindi provveduto al sequestro amministrativo, per la successiva distruzione, di 2.484.000 prodotti, pronti per essere immessi in commercio a prezzi decisamente competitivi, tanto da risultare più appetibili rispetto agli stessi articoli rispettosi della normativa vigente. Il valore stimato della merce complessivamente ritirata dal mercato è di circa un milione di euro. Il socio accomandatario della società è stato segnalato alla locale Camera di Commercio ai fini dell'irrogazione della prevista sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 30.000 euro. Gli interventi nello specifico settore della tutela del mercato dei beni e servizi e del «Made in Italy» si inseriscono nel più ampio presidio del Corpo a garanzia della sicurezza e della salute dei consumatori, nonché del corretto funzionamento del mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA