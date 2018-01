© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Il sindacoè stato sottoposto in mattinata dalla equipe (responsabile dott. Bertaglia) dell’Unità di elettrofisiologia e cardiostimolazione della Clinica Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera, diretta dal prof. Sabino Iliceto, ad isolamento circonferenziale delle vene polmonari mediante ablazione transcatetere con radiofrequenza, in paziente affetto da fibrillazione atriale parossistica; la procedura è stata eseguita a paziente in sedazione cosciente ed è stata ben tollerata. Il sindaco rimane ricoverato come previsto dal protocollo stesso.“La procedura, precedentemente programmata,ed è perfettamente riuscita - spiega il portavoce Massimo Bettin - nelle prossime ore seguiranno eventualmente ulteriori aggiornamenti”.