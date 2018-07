Sospensione per un anno: è la sanzione disciplinare inflitta dall'Università di Padova a Pietro Salvatore Litta, docente e chirurgo della Clinica di Ginecologia e Ostetricia, indagato per peculato e già sospeso dall'Azienda ospedaliera di Padova. Litta è accusato di aver chiesto duemila euro in nero a un'inviata della trasmissione Rai "Petrolio", che si era finta una paziente e aveva chiesto di saltare la lista d'attesa per la chiusura delle tube.



L'Università poteva punire il 67enne ginecologo con la censura, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per un anno, la revocazione e la destituzione con o senza perdita del diritto alla pensione. La scelta è caduta sulla sospensione, che comporta la perdita dello stipendio, l'esonero dalle funzioni accademiche e la perdita dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.



