Baristi esasperati: «Derubati e presi in giro, basta, ora ci difenderemo»

di Mauro Giacon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA «È deprimente, a cento metri da piazza Insurrezione, pieno centro, ti sfondano il negozio o la vetrata del bar, ti fregano la roba e poi ritornano anche, passando in bicicletta per sfotterti. Ma adesso basta, ci difenderemo».Riccardo Maniscalco, ha 33 anni e un’esperienza dura a Milano, prima di prendere il coraggio di mettersi in proprio e gestire il “B Gall” in Galleria Borromeo. L’altra notte gli hanno divelto la porta d’ingresso, spaccato la vetrata per portargli via tutta la cassa (non solo il registratore, anche il mobiletto) e sei bottiglie di champagne. «Avrò 3 mila euro di danni oltre ai 600 euro del furto. Ma si può?».