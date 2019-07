E adesso c'è anche la baby gang delle piscine: via soldi ai bagnanti

di Marina Lucchin

PADOVA - Hanno visto un gruppo dilasciare incustoditi gliper andarsene a fare unin. Così ne hanno approfittato per rovistare nelle loro borse e rubare sigarette, pochi spiccioli, e quella canottierina fashon che indossava una di quelle ragazze e che tanto piaceva a una componente della baby gabg. Una bravata che è costata cara a quattro minorenni che hanno trasformato la giornata di svago a Padovaland, martedì, in un raid di piccoli furti finito con una denuncia. Sono le 15.30 di martedì quando una pattuglia delle Volanti interviene nello stabilimento di via Regione Veneto. Il caldo è torrido, il sole batte forte e in tanti, nonostante