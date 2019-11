Denunciato il fratello di Meriem, la ragazza scappata con i terroristi Isis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARZERGRANDE - Ancora guai per ildiRehaily, la ragazza scappata e poi condannata per avere seguito l'. Salaheddine, ventenne di Arzergrande, ha violato la misura restrittiva del divieto di ritorno a Piove di Sacco, in più occasioni. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Codevigo che, dopo averlo identificato, l'hanno accompagnato in caserma eper inottemperanza al provvedimento. Il ventenne, originario del Marocco, ma italiano a tutti gli effetti, nel 2018 si è reso protagonista di più episodi per il quale è stato indagato. A luglio, con un complice, ha commesso unin un negozio di articoli da regalo di Piove di Sacco. A novembre, con due complici, avrebbe messo a segno unoai danni di un anziano, sempre a Piove di Sacco.